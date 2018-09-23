СМИ: "ПСЖ" интересуется Ракитичем

"ПСЖ" по-прежнему хочет приобрести полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, утверждает Le10Sport. Над осуществлением этого трансфера активно работает спортивный директор парижан Антеро Энрике.

Сообщается, что французы уже пытались подписать 30-летнего хорвата этим летом, однако не смогли договориться с руководством каталонского клуба.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе сине-гранатовых он трижды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Ракитич провел 6 игр за "Барселону", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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