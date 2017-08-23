СМИ: Ньянг окончательно отказал "Спартаку"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг принял решение не переходить в "Спартак", чтобы дождаться предложения от другого клуба, сообщает Sky Sport Italia. Ранее красно-белые повысили сумму, которую были готовы заплатить за форварда, до 23 миллионов евро. Самому игроку также был предложен улучшенный контракт.
Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.
Тринадцатый
отлично ... Бог миловал ...
00:59
Mad Butcher
миллуоша 82 тебя бомжа даже в помойку не возьмут
00:57
Веравалер
Ещё один СЭксовский мыльный пузырь лопнул. Реальные, не фейковые, новости - в пресс-службе клуба.
00:52
Тропическая гемангиома Мовсисяна
я бы тоже не стал переходить в команду РФПЛ, которая идет на 10 месте)))
00:48
Millwall82
Да кто пойдет в команду из 2 сотни еврорейтинга. Правильно, только петковичи-петровичи.
00:46
Kot, kotoryi
Сейчас кого-нить из Ростова/Рубина подпишут :)))
00:46
Mad Butcher
Каждый день бред перетирают
00:45
pahom-17
вот и хорошо...такого придурка за такую цену?
00:43
Shadow[78rus]
Месси и Роналдо отказали Спартаку... А ведь их даже не спрашивали.
00:40
NapoliFC
Что и требовалось доказать.
00:37