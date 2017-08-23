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00:27 | Футбол — Трансферы

СМИ: Ньянг окончательно отказал "Спартаку"

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Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг принял решение не переходить в "Спартак", чтобы дождаться предложения от другого клуба, сообщает Sky Sport Italia. Ранее красно-белые повысили сумму, которую были готовы заплатить за форварда, до 23 миллионов евро. Самому игроку также был предложен улучшенный контракт.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. 

Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //
"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Тринадцатый

отлично ... Бог миловал ...

00:59

Mad Butcher

миллуоша 82 тебя бомжа даже в помойку не возьмут

00:57

Веравалер

Ещё один СЭксовский мыльный пузырь лопнул. Реальные, не фейковые, новости - в пресс-службе клуба.

00:52

Тропическая гемангиома Мовсисяна

я бы тоже не стал переходить в команду РФПЛ, которая идет на 10 месте)))

00:48

Millwall82

Да кто пойдет в команду из 2 сотни еврорейтинга. Правильно, только петковичи-петровичи.

00:46

Kot, kotoryi

Сейчас кого-нить из Ростова/Рубина подпишут :)))

00:46

Mad Butcher

Каждый день бред перетирают

00:45

pahom-17

вот и хорошо...такого придурка за такую цену?

00:43

Shadow[78rus]

Месси и Роналдо отказали Спартаку... А ведь их даже не спрашивали.

00:40

NapoliFC

Что и требовалось доказать.

00:37