СМИ: "Наполи" ведет переговоры с Кавани

"Наполи" начал переговоры с нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани, утверждает Football Italia. Президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис хочет вернуть форварда в Неаполь.

Контракт Кавани с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года. Сам 31-летний уругваец готов покинуть "ПСЖ" - его не устраивает постоянная конкуренция с Неймаром.

Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год. В составе неаполитанского клуба он выигрывал Кубок Италии.

В текущем сезоне Кавани провел 10 матчей за "ПСЖ", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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