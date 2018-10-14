16:25 14 октября | Футбол — Трансферы

СМИ: Моуринью хочет подписать в "МЮ" двух игроков

Обсудить
0

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать двух хорватских игроков, утверждает Sunday Mirror. Это 29-летний нападающий "Интера"  Иван Перишич и 25-летний форвард "Айнтрахта"  Анте Ребич.

В переходе обоих футболистов лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португальский специалист рассчитывает усилить линию нападения, купив этих игроков в помощь форварду Ромелу Лукаку

В текущем сезоне Перишич провел 10 матчей за "Интер", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Ребич принял участие в 6 встречах, отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Все о трансферах - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...