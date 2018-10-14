СМИ: Моуринью хочет подписать в "МЮ" двух игроков

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать двух хорватских игроков, утверждает Sunday Mirror. Это 29-летний нападающий "Интера" Иван Перишич и 25-летний форвард "Айнтрахта" Анте Ребич.

В переходе обоих футболистов лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португальский специалист рассчитывает усилить линию нападения, купив этих игроков в помощь форварду Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Перишич провел 10 матчей за "Интер", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Ребич принял участие в 6 встречах, отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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