СМИ: Мората близок к переходу в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората близок к переходу в "Атлетико". Как утверждает Sky Sports, мадридский клуб ведет переговоры с представителями 26-летнего испанца.

Мората готов покинуть "Челси". Испанец расстроен тем количеством игрового времени, которое он получает при Маурицио Сарри, который предпочитает использовать Эдена Азара в качестве основного форварда. Контракт Мораты с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 24 матча за "Челси" и забил 9 голов.

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