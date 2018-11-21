СМИ: "Милан" интересуется защитником "Челси" Кристенсеном

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен вызывает интерес у "Милана", сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Милан" рассматривает несколько вариантов усиления состава. Среди защитников основным кандидатом является Кристенсен. Если этот вариант не будет успешным, клуб попробует приобрести защитника "Коринтианса" Родриго Кайо.

22-летний датчанин в текущем сезоне провел шесть матчей за "Челси" во всех турнирах.

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