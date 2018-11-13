СМИ: Хамес может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес может стать игроком "Ювентуса". Как утверждает calciomercato, 27-летнего колумбийца не устраивает количество игрового времени, которое он получает при новом главном тренере мюнхенцев Нико Коваче.

Хамес выступает за "Баварию" с 2017 года на правах аренды. Мюнхенский клуб может выкупить футболиста, права на которого принадлежат "Реалу", за 40 миллионов евро в 2019 году.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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