СМИ: ЦСКА может приобрести игрока "Эльфсборга"

ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника "Эльфсборга" Виктора Клаессона, сообщает Expressen. Помимо армейцев 25-летнего игрока просматривают "Верона", киевское "Динамо" и "АЗ Алкмаар". За шведский клуб футболист выступает с 2012 года и провел 177 матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 37 голевых передач. Ранее он играл за "Варнамо", в составе которого записал на свой счет 13 голов и 9 передач в 32 встречах. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

– У нас есть много запросов по этому игроку, но пока мы не ведем переговоров, – цитирует Expressen менеджера клуба Стефана Андреассона.