СМИ: Чичарито может стать партнером Черышева в "Валенсии"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер "Чичарито" Эрнандес​ зимой может перебраться в "Валенсию", сообщает Goal. Главный тренер "летучих мышей" Марселино лично заинтересован в 30-летнем мексиканце.

53-летний испанский специалист недоволен результативностью нападающего "Валенсии" Миши Батшуайи (за 21 матч забил три гола), поэтому начались активные поиски форварда в стан "летучих мышей".

В текущем сезоне Чичарито сыграл в 16 матчах за "Вест Хэм", забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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