07:18 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Челси" - главный претендент на Бернарда


Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард может перейти в "Челси", сообщает Globoesporte. Он покинул донецкий клуб по окончании прошлого сезона на правах свободного агента.

Сообщается, что "Челси" лидирует в борьбе за игрока. Также им интересуются  "Монако", "Бенфика", "Вест Хэм", "Лестер" и "Вольфсбург". Также хотели бы подписать футболиста "Палмейрас" и "Гремиу", но он пока не хочет играть в Бразилии.

В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

К комментариям
0
Материалы других СМИ