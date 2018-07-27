СМИ: "Челси" - главный претендент на Бернарда

Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард может перейти в "Челси", сообщает Globoesporte. Он покинул донецкий клуб по окончании прошлого сезона на правах свободного агента.

Сообщается, что "Челси" лидирует в борьбе за игрока. Также им интересуются "Монако", "Бенфика", "Вест Хэм", "Лестер" и "Вольфсбург". Также хотели бы подписать футболиста "Палмейрас" и "Гремиу", но он пока не хочет играть в Бразилии.

В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.