СМИ: "Боруссия" в воскресение объявит о выкупе Алькасера у "Барселоны"

Нападающий "Боруссии" Пако Алькасер, права на которого принадлежат "Барселоне", в ближайшие дни подпишет полноценное соглашение с дортмундским клубом. Как утверждает Bild, "шмели" предложили 25-летнему испанцу контракт, рассчитанный до 2023 года.

О переходе Алькасера может быть объявлено уже в воскресенье, 25 ноября. "Боруссия" заплатит за форварда 21 миллион евро.

Напомним, Алькасер присоединился к дортмундскому клубу 28 августа 2018 года на правах аренды с возможностью последующего выкупа, рассчитанной на один сезон. Он провел 8 матчей за "Боруссию" и забил 9 голов.

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