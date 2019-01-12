СМИ: "Барселона" может расстаться с Коутинью за 140 миллионов фунтов стерлингов

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутинью за 140 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Mirror. Одним из претендентов на 26-летнего бразильского хавбека является "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что главный тренер Эрнесто Вальверде и капитан команды Лионель Месси обеспокоены формой Коутинью. Они считают, что хавбек должен играть лучше и обратились к нему, надеясь, что он станет более уверенным в себе и сможет показывать более результативную игру.

В текущем сезоне коутинью провел 24 матчей за "Барсу" и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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