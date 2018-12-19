СМИ: "Барселона" хочет приобрести Ругани

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Как утверждает Football Italia, сине-гранатовые хотят арендовать 24-летнего итальянца с последующей возможностью выкупа.

"Барселона" намерена укрепить линию обороны, поскольку защитники Томас Фермален и Самюэль Юмтити получили травмы. "Ювентус" же не намерен расставаться с Ругани. "Бьянконери" готовят для защитника новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

В текущем сезоне Ругани провел 5 матчей за "Ювентус".

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