СМИ: "Атлетико" готов продать Филипе Луиса в "ПСЖ"

"Атлетико" может продать защитника Филипе Луиса в "ПСЖ", утверждает AS. Мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.

Французы предлагают за футболиста 5 миллионов евро. Сам игрок хочет переехать в Париж.

Филипе Луис выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, а затем - с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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