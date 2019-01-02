СМИ: "Арсенал" предложил 14 миллионов фунтов стерлингов за голкипера "Реала" Наваса

Вратарь "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в Англии. Как утверждает Diario Sport, на 32-летнего костариканца претендует "Арсенал".

"Канониры" предложили за Наваса 14 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок готов покинуть "Реал": его не устраивает роль второго вратаря, которую он получил после перехода Тибо Куртуа из "Челси" летом 2018 года. "Арсенал" рассматривает футболиста в качестве долгосрочной замены Петру Чеху.

В текущем сезоне Навас провел 8 матчей за "Реал", в которых пропустил 8 голов.

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