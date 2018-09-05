Шок! Джон Терри может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Бывший игрок "Челси" Джон Терри может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает talkSPORT. В "МЮ" считают 37-летнего игрока достойной кандидатурой на позицию центрального защитника. Переходу может поспособстовать главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который ранее работал с Терри в Лондоне.

Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуются "Спартак" и "Спортинг". Кроме того, существует вариант с возвращением Терри в "Астон Виллу". В составе бирмингемского клуба футболист выступал после ухода из "Челси". За "синих" защитник отыграл 714 матчей, в которых забил 67 мячей.