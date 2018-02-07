Шатов отправился на свою первую тренировку в "Краснодаре"

Спустя два часа после того, как полузащитник Олег Шатов присоединился к "Краснодару", он отправился на тренировку. Прежде чем сесть в автобус, он живо общался с новыми партнерами – Федором Смоловым, Павлом Мамаевым и Александром Мартыновичем.

Как стало известно "СЭ", личное соглашение между "Краснодаром" и Шатовым пока не подписано. Полузащитник, права на которого принадлежат "Зениту", прибыл сегодня в расположение "быков", однако еще не прошел медицинское обследование. Только в том случае, если его результаты устроят "Краснодар", стороны подпишут соглашение. Ранее Шатов побеседовал в лобби отеля с руководителями клуба – вице-президентом клуба Виталием Бубновым и генеральным директором Владимиром Хашигом. (Филипп ПАПЕНКОВ)