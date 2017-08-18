Шандор Варга: "Интерес к Головину немного упал, но он точно на карандаше у Венгера"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получил положительный доклад по хавбеку ЦСКА Александру Головину. По его словам, игрок может переехать в Лондон, но, скорее всего, это произойдет не в этом году.

– Вы в хороших отношениях с Арсеном Венгером. Главный тренер "Арсенала" отказался от идеи приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина?

– Да, я общался с Венгером. К сожалению, интерес к Головину немного упал. Но он все равно произвел хорошее впечатление на скаутов "Арсенала". Доклад по нему для Венгера был положительный, но не такой, чтобы сразу его купить.

– То есть "Арсенал" не сделает по нему предложения ЦСКА?

– Нужно еще немного подождать. Трансферное окно пока открыто. Арсен любит покупать игроков на флажке. В последние секунды, как это было с Аршавиным. Я не исключаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина уже этим летом. Могу сказать однозначно, что игрок ЦСКА заслуживает внимания такого клуба, как "Арсенал". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги

– Головин по-прежнему на карандаше у Венгера?

– Да, однозначно на карандаше. Не исключаю, что этот трансфер может произойти даже этим летом. Хотя порой Венгер следит за футболистом два-три года и только потом принимает решение.