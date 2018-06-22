Шандор Варга: "ЦСКА некуда спешить с трансфером Головина, цену нужно поднимать"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА поступил правильно, отклонив предложение "Ювентуса" по трансферу Александра Головина. По его словам, туринцы предложили за игрока мало.

– ЦСКА отказался от 17 миллионов евро, которые предложил за него "Ювентус". Туринцы предложили 18, а потом и 20 с процентом от последующей продажи. Маловато?

– В данном случае цену нужно поднимать не миллионами, и десятками миллионов. Думаю, что спешить некуда – обращений последует еще много.

– "Юве" – топ-клуб с высочайшей конкуренцией. Есть ли смысл идти туда, где высока вероятность не пробиться в основу?

– В Италии хороший чемпионат, команда действительно с большими традициями. Там играли Платини, Дель Пьеро, множество других звезд. С адаптацией проблем не возникнет – футболисты понимают друг друга с полуслова. (Игорь НОВИКОВ)

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