"Рубин" арендовал у "Зенита" Нобоа

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа продолжит карьеру в "Рубине", сообщает пресс-служба казанского клуба. Стороны заключили арендное соглашение до конца этого сезона.

Напомним, Нобоа выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год, до перехода в "Ростов". В составе команды эквадорец провел 149 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с казанцами хавбек выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.

Летом 2017 года Нобоа перешел из "Ростова" в "Зенит". За питерскую команду провел 9 матчей во всех турнирах.