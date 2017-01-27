23:21 27 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Роман Орещук: "Пять миллионов евро Ивановичу - это много"

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук скептически оценил возможный трансфер защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". По информации "СЭ", переход должен состояться в ближайшее время.

- Что вы думаете о трансфере Бранислава Ивановича? 

- Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много.

- Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России?

- В данный момент нет.

- А кто? Сесар Навас? Игнашевич? Боккетти?

- Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду. (Ярослав СУСОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Андрей Палыч 1979

igorvasilevich_________А я и не сказал,что Курани был плохой игрок.Человек в своё время за сборную Германии поиграл и в бундеслиги на хорошем счету был в Штуттгарте и Шальке.Иванович тоже игрок серьёзного уровня.Речь идёт о зарплате Ивановича.На взгляд Орещука для Ивановича это много.А ты как считаешь?

04:21

igorvasilevich

Андрей Палыч 1979 Куранбю не трогай, хороший был игрок. ЦСКА ступила не взяв его свободным агентом. Точно был лучше тупаре.

02:50

баламошка

Газпрому накласть, мужички в Сибири надобывают хазу на любые питерские зарплаты.

01:49

Андрей Палыч 1979

А Кокорину и Курани по 5 лимонов было не много было,господин бывший спортивный директор?

00:58

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