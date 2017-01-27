Роман Орещук: "Пять миллионов евро Ивановичу - это много"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук скептически оценил возможный трансфер защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". По информации "СЭ", переход должен состояться в ближайшее время.

- Что вы думаете о трансфере Бранислава Ивановича?

- Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много.

- Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России?

- В данный момент нет.

- А кто? Сесар Навас? Игнашевич? Боккетти?

- Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду. (Ярослав СУСОВ)