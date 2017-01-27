Роман Орещук: "Пять миллионов евро Ивановичу - это много"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук скептически оценил возможный трансфер защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". По информации "СЭ", переход должен состояться в ближайшее время.
- Что вы думаете о трансфере Бранислава Ивановича?
- Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много.
- Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России?
- В данный момент нет.
- А кто? Сесар Навас? Игнашевич? Боккетти?
- Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду. (Ярослав СУСОВ)
Андрей Палыч 1979
igorvasilevich_________А я и не сказал,что Курани был плохой игрок.Человек в своё время за сборную Германии поиграл и в бундеслиги на хорошем счету был в Штуттгарте и Шальке.Иванович тоже игрок серьёзного уровня.Речь идёт о зарплате Ивановича.На взгляд Орещука для Ивановича это много.А ты как считаешь?
04:21
igorvasilevich
Андрей Палыч 1979 Куранбю не трогай, хороший был игрок. ЦСКА ступила не взяв его свободным агентом. Точно был лучше тупаре.
02:50
баламошка
Газпрому накласть, мужички в Сибири надобывают хазу на любые питерские зарплаты.
01:49
Андрей Палыч 1979
А Кокорину и Курани по 5 лимонов было не много было,господин бывший спортивный директор?
00:58