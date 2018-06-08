"Рома" объявила о трансфере Кристанта

"Рома" на своем официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Бриана Кристанта из "Аталанты". 23-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды за 5 миллионов евро с обязательным последующим выкупом в 15 миллионов. Также в соглашении прописаны различные бонусы на 10 миллионов евро.

Контракт с Кристанте рассчитан до 2023 года. Он является воспитанником "Милана", выступал за "Бенфику", "Палермо" и "Пескару". В минувшем сезоне провел 36 матчей в серии А, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи.