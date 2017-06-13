"Рома" хочет подписать Боррьелло

"Рома" заинтересована в приобретении нападающего "Кальяри" Марко Боррьелло. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римляне предложат 34-летнему форварду однолетний контракт. При этом перебраться в столичный клуб игрок сможет на правах свободного агента, так как у него 30 июня завершится срок действия контракта с "Кальяри".

"Рома" рассматривает итальянца в качестве потенциальной замены для Эдина Джеко, который ранее сообщил о намерении вернуться в "Вольфсбург". В прошедшем сезоне Боррьелло провел 36 игр, в которых он отметился 16 голами.