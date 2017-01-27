ПСВ утверждает, что Преппер не уйдет в "Зенит"

ПСВ опровергает информацию о возможном переходе 25-летнего полузащитника Дэйви Преппера в "Зенит".

- Вчера мы действительно получили предложение от "Зенита" о приобретении нашего игрока, - заявил пресс-атташе эйндховенцев Тайс Слегерс, позвонивший корреспонденту "СЭ". - Однако наш клуб его не принял. Преппер остается в ПСВ.

Стоит отметить, что зенитовцы не впервые проявили интерес к хавбеку. Некоторое время назад они уже пытались купить Преппера. Несколько месяцев назад в одном из интервью Дэйви рассказывал о том, что его звал один из российских клубов. (Александр БОБРОВ)