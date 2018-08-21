Президент "Валенсии": "Уйдет ли Родриго в "Реал"? Он стоит 120 миллионов евро"

Президент "Валенсии" Анил Мурти дал понять, что клуб не намерен расставаться с нападающим Родриго Морено. Ранее сообщалось, что им интересуется "Реал".

- Все знают, что Хулен Лопетеги хорошо знает Родриго, но мы не знаем, что происходит в "Реале", - цитирует президента ESPN. - Я точно знаю, что Родриго - очень важный игрок для нас, он хочет играть за нас и очень дорого стоит. Его трансферная стоимость - 120 миллионов евро. Мы не случайно указали именно такую цену - мы анализировали трансферный рынок. Нам нужно подождать, что будет дальше.

27-летний испанец в текущем сезоне провел один матч за "Валенсию" и забил один мяч.