Пепе: "Реал" всегда будет в моем сердце". ФУТБОЛ - Трансферы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
08:54 | ФУТБОЛ — Трансферы

Пепе: "Реал" всегда будет в моем сердце"

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Защитник "Реала" Пепе отказался комментировать возможный уход из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что португалец может уйти в "ПСЖ" или "Интер"

- Мое будущее? Финал Лиги чемпионов близко, и будет неуважительно говорить о моем будущем, - цитирует Real Madrid Place Пепе. - "Реал" всегда будет в моем сердце, я всегда буду благодарен ему и его фанатам. Я буду биться за них, вне зависимости от того, играю я или нет.

В финале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Ювентусом". Матч состоится 3 июня, начало - в 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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