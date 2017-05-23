Защитник "Реала" Пепе отказался комментировать возможный уход из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что португалец может уйти в "ПСЖ" или "Интер".

- Мое будущее? Финал Лиги чемпионов близко, и будет неуважительно говорить о моем будущем, - цитирует Real Madrid Place Пепе. - "Реал" всегда будет в моем сердце, я всегда буду благодарен ему и его фанатам. Я буду биться за них, вне зависимости от того, играю я или нет.

В финале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Ювентусом". Матч состоится 3 июня, начало - в 21.45 по московскому времени.