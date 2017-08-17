Паулинью стал игроком "Барселоны"

Полузащитник Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу", информирует официальный сайт каталонцев. О сроках контракта с 29-летним игроком не сообщается. Хавбек будет выступать под 15-м номером.
Ранее появилась информация, что сине-гранатовые заплатят за бразильца 40 миллионов евро.
У Паулинью есть опыт выступлений в Европе - он провел два сезона в "Тоттенхэме", в который перешел из "Коринтианса". Последние два сезона он выступал в Китае.
✏️ @paulinhop8, together with president @jmbartomeu, has now signed his contract with FC Barcelona #FCBlive pic.twitter.com/XLJJWdu8gk– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.
📡 @paulinhop8 will wear the number 15 #FCBlive pic.twitter.com/3YJsk3X70T– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.