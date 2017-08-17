Паулинью стал игроком "Барселоны"

Полузащитник Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу", информирует официальный сайт каталонцев. О сроках контракта с 29-летним игроком не сообщается. Хавбек будет выступать под 15-м номером.

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые заплатят за бразильца 40 миллионов евро.

У Паулинью есть опыт выступлений в Европе - он провел два сезона в "Тоттенхэме", в который перешел из "Коринтианса". Последние два сезона он выступал в Китае.