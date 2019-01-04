Паредес заявил, что хочет вернуться в "Боку Хуниорс"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес сообщил о желании выступать за "Бока Хуниорс". Хавбек обсудил возможность перехода со спортивным директором "Боки" Николасом Бурдиссо.

- Я говорил с Бурдиссо. Поблагодарил его за звонок и сказал, что хочу вернуться, - цитирует игрока аргентинская версия сайта Goal.com. - Чувствую, что стал более зрелым и готов взять на себя ответственность выступать за "Боку". То, что произошло 9 декабря (поражение от "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес - прим. "СЭ"), вызвало у меня еще больше желания вернуться. Но я понимаю, что это будет сложно. "Зенит" недавно отказался продать меня в "ПСЖ". Но я сказал Бурдиссо, что хочу вернуться, и это стоит того, чтобы попытаться.

24-летний аргентинец в текущем сезоне провел 22 матча за "Зенит" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах. За "Боку Хуниорс" он выступал с 2010 по 2014 год.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.