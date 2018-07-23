Голкипер "Копенгагена" Робин Ольсен прибыл в Рим для подписания контракта с "Ромой". Ранее портал Football Italia сообщал, что римский клуб заплатит за 28-летнего шведа 12 миллионов евро.

"Рома" продала вратаря Алиссона "Ливерпулю" за 62,5 миллиона евро в это трансферное окно.

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.