Голкипер "Копенгагена" Робин Ольсен прибыл в Рим для подписания контракта с "Ромой". Ранее портал Football Italia сообщал, что римский клуб заплатит за 28-летнего шведа 12 миллионов евро.
#SWE goalkeeper Robin Olsen arrives to complete his transfer to #ASRoma for a reported €12m https://t.co/a6yGOIm2V8 #FCK pic.twitter.com/2A0EuU0eCr– footballitalia (@footballitalia) 23 июля 2018 г.
"Рома" продала вратаря Алиссона "Ливерпулю" за 62,5 миллиона евро в это трансферное окно.
В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.