Моуринью доволен прогрессом Марсьяля и не будет искать ему замену

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не собирается искать замену форварду Антони Марсьялю, сообщает The Independent. Отмечается, что португалец доволен выступлением и прогрессом француза.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" рассмотрит варианты с приобретением Ивана Перишича из "Интера", игрока "Реала" Гарета Бэйла или лидера "Атлетико" Антуана Гризманна. В этом сезоне чемпионата Англии Марсьяль провел 13 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.