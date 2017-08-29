"Монако" объявил о подписании контракта с Йоветичем

Нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с "Монако", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2021 года.
Йоветич, права на которого принадлежали "Интеру", прошлый сезон провел в аренде в "Севилье". Он отыграл 24 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах черногорца заинтересован "Спартак".
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @sjovetic jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/DQyDRtZah4– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 августа 2017 г.