"Монако" объявил о подписании контракта с Йоветичем

Нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с "Монако", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2021 года.

Йоветич, права на которого принадлежали "Интеру", прошлый сезон провел в аренде в "Севилье". Он отыграл 24 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах черногорца заинтересован "Спартак".