"Милан" готов заплатить 45 миллионов евро за Ди Марию

"Милан" рассчитывает в зимнее трансферное окно заполучить вингера "ПСЖ" Анхеля Ди Мария. Как сообщает Paris United, миланский клуб связался с агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог организовать трансфер 29-летнего аргентинца. Сумма сделки оценивается в 45 миллионов евро.

Ди Мария в 2015 году перебрался из "Манчестер Юнайтед" в "ПСЖ" за 63 миллиона евро. С тех пор он сыграл в 99 матчах за парижан, забил 30 голов и сделал 41 голевую передачу. Однако в последнее время он получает мало игрового времени, что его не устраивает.

Тем не менее, стоит напомнить, что на этой неделе бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что клуб испытывает финансовые проблемы.