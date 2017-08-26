Маттиас Заммер назвал переход Дембеле в "Барселону" катастрофой

Бывший спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер раскритиковал поведение полузащитника Усмана Дембеле, который перед переходом из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" бойкотировал тренировки. По его мнению, переход в топ-клуб не может служить наградой за такие действия.

- Переход Дембеле в "Барселону"? Забастовка привела его туда, куда он хотел попасть, - цитирует Eurosport Заммера. - Это катастрофа. Ради чистоты футбола, такое поведение игроков не должно награждаться трансфером.

Напомним, в пятницу, 25 августа, стало известно, что "Боруссия" продала Дембеле за 105 миллионов евро. Таким образом, 20-летний француз делит второе место в списке самых дорогих трансферов с соотечественником Полем Погба.

Дорогой Усман // Дембеле + Погба < Неймара