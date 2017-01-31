Мамаду Сако прилетел в Лондон на переговоры с "Кристал Пэлас"?

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако был замечен в одном из аэропортов Лондона, сообщает Mirrror. Ранее в СМИ была информация о том, что 26-летний футболист близок к переходу в "Кристал Пэлас". Также французом интересовались "Спартак", "Галатасарай" и "Саутгемптон".

Неизвестно, повлияет ли эта сделка на возможный переход в "Пэлас" защитника "Спартака" Сердара Таски. Сако не играл за "Ливерпуль" с 20 апреля прошлого года. 28 апреля он был дисквалифицирован за употребление допинга на 30 дней. Адвокату футболиста удалось доказать, что препарат, который он принимал, не был включен УЕФА в список запрещенных. 8 июля Сако был оправдан.