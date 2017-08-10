Луан попал в стартовый состав "Гремиу" на матч с "Годой Крус"

Нападающий Луан попал в состав "Гремиу" на ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус". Игра состоится сегодня и начнется в 01.15 по московскому времени.

Ранее "СЭ" сообщал, что переход Луана в "Спартак" может не состояться. По информации бразильских СМИ, клубы уже уладили все детали сделки, однако сам форвард хочет рассмотреть предложения от других команд. Интерес к бразильцу проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", а также "Сампдория".