00:22 | Футбол — Трансферы

Луан попал в стартовый состав "Гремиу" на матч с "Годой Крус"

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Нападающий Луан попал в состав "Гремиу" на ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против "Годой Крус". Игра состоится сегодня и начнется в 01.15 по московскому времени.

Ранее "СЭ" сообщал, что переход Луана в "Спартак" может не состояться. По информации бразильских СМИ, клубы уже уладили все детали сделки, однако сам форвард хочет рассмотреть предложения от других команд. Интерес к бразильцу проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", а также "Сампдория".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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