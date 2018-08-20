"Ливерпуль" собирается отдать Кариуса в аренду

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп готов отпустить 25-летнего голкипера.

Интерес к вратарю, который потерял статус основного в английском клубе после прихода Алиссона, проявляет "Бешикташ". Турецкий клуб рассматривает возможность аренды Кариуса. Если сделка состоится, "вторым номером" "Ливерпуля" будет Симон Миньоле.

Кариус выступает за "Ливерпуль" с лета 2016 года. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 10,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне голкипер провел за мерсисайдцев 33 матча, пропустив 31 гол. В 16 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.