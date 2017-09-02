"Ливерпуль" обвинил "Барселону" во лжи

Руководство "Ливерпуля" категорически отрицает, что клуб требовал у "Барселоны" 200 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутинью, информирует известный журналист Гильем Балаге. Более того, представители англичан заявили, что все сказанное руководством каталонцев на сегодняшней пресс-конференции "было ложью".

"Ливерпуль" настаивает, что продажа Коутинью этим летом вообще не планировалась, поэтому за игрока не была установлена какая-либо цена и переговоры ни с кем не велись. Утверждается, что в "Барселоне" с самого начала знали настрой "красных".