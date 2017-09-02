Альберт Солер: "Ливерпуль" просил у "Барселоны" за Коутинью 200 миллионов евро"

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер подтвердил, что клуб пытался приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. По его словам, "красные" требовали за бразильца 200 миллионов евро.

"Вчера "Ливерпуль" запросил у нас 200 миллионов евро за игрока. Мы не будем ставить клуб под угрозу", – цитирует официальный Твиттер "Барселоны" Солера.