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13:41 | Футбол — Трансферы

Альберт Солер: "Ливерпуль" просил у "Барселоны" за Коутинью 200 миллионов евро"

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Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер подтвердил, что клуб пытался приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. По его словам, "красные" требовали за бразильца 200 миллионов евро.

"Вчера "Ливерпуль" запросил у нас 200 миллионов евро за игрока. Мы не будем ставить клуб под угрозу", – цитирует официальный Твиттер "Барселоны" Солера.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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crazysun78

думается, этот тип несколько преувеличивает...

14:26

pixi76

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14:25

Семь ветров

А как надо было поступать с Барселоной? Отдать Коутиньо за шапку сухарей? У ребят есть желание прикупить игрока и есть деньжата, так с чего бы делать подарки любителям похимичить.))

14:21

tusar-67

Только зимой -Коутиньо никто не купит даже за 30 млн.евро,ну,конечно кроме Спартака естественно!!)))

14:11

tusar-67

zamzam85-согласен,зимой сами за 40-45 млн.евро,его,в Барселону будут "умолять",что бы купили!!!))Ливерпуль-дебилы,это-факт!!!Я имею,в в виду его хозяев америкосовских...

14:08

HerculesKolya

Вообще уже крыша поехала!

13:58

dima2001

Если у Барсы нет денег на игроков то куда они лезут ?

13:53

zamzam85

на слать этот Ливерпуль, через год сами прибегут

13:49