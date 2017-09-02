Альберт Солер: "Ливерпуль" просил у "Барселоны" за Коутинью 200 миллионов евро"

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер подтвердил, что клуб пытался приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. По его словам, "красные" требовали за бразильца 200 миллионов евро.
"Вчера "Ливерпуль" запросил у нас 200 миллионов евро за игрока. Мы не будем ставить клуб под угрозу", – цитирует официальный Твиттер "Барселоны" Солера.
Soler: "Después de semanas de ofertas ayer el Liverpool nos pedía 200 millones de euros por un jugador. No pondremos en riesgo el Club"– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 сентября 2017 г.
crazysun78
думается, этот тип несколько преувеличивает...
14:26
pixi76
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14:25
Семь ветров
А как надо было поступать с Барселоной? Отдать Коутиньо за шапку сухарей? У ребят есть желание прикупить игрока и есть деньжата, так с чего бы делать подарки любителям похимичить.))
14:21
tusar-67
Только зимой -Коутиньо никто не купит даже за 30 млн.евро,ну,конечно кроме Спартака естественно!!)))
14:11
tusar-67
zamzam85-согласен,зимой сами за 40-45 млн.евро,его,в Барселону будут "умолять",что бы купили!!!))Ливерпуль-дебилы,это-факт!!!Я имею,в в виду его хозяев америкосовских...
14:08
HerculesKolya
Вообще уже крыша поехала!
13:58
dima2001
Если у Барсы нет денег на игроков то куда они лезут ?
13:53
zamzam85
на слать этот Ливерпуль, через год сами прибегут
13:49