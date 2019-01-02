Кристиан Пулишич: "Подписать контракт с таким легендарными клубом, как "Челси" – привилегия"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич, который перешел в "Челси", поделился своими впечатлениями от перехода в лондонский клуб. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро.

Пулишич перейдет в состав "Челси" только летом. До конца текущего сезона игрок продолжит выступать за "Боруссию" на правах аренды. Отмечается, что плата с немецкого клуба за полгода аренды взиматься не будет.

– "Летом я перейду в "Челси" и в новый турнир, АПЛ, – приводит пресс-служба английского клуба слова Пулишича. – Подписать контракт с таким легендарными клубом – привилегия, и я с нетерпением жду возможности приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в команду, где выступают игроки мирового уровня.

20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Пулишич переходит из "Боруссии" в "Челси". Сумма трансфера - 64 миллиона евро