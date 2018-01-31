17:00 | Футбол — Трансферы

Каррера отказался отпускать Бакаева в аренду в "Яблонец" и "Анжи"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался отдавать в аренду защитника Зелимхана Бакаева в "Яблонец" и "Анжи", сообщил представитель 21-летнего футболиста Анзор Гаргаев.

- "Анжи" и чешский клуб "Яблонец" хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше, – цитирует ТАСС Гаргаева.

В этом сезоне Бакаев провел пять матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4918718

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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NapoliFC

Бакаев, Зобнин и Тимофеев с Леонтьевым наше будущее. Одно плохо нету ни форвадов ни защей настоящих.

19:15

баламошка

Ну, значит Каррера в него действительно верит. Бакаев, старайся! Да пребудет с тобой сила!©

18:15

visp1961

И это правильно!

17:20