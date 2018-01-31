Каррера отказался отпускать Бакаева в аренду в "Яблонец" и "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался отдавать в аренду защитника Зелимхана Бакаева в "Яблонец" и "Анжи", сообщил представитель 21-летнего футболиста Анзор Гаргаев.
- "Анжи" и чешский клуб "Яблонец" хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше, – цитирует ТАСС Гаргаева.
В этом сезоне Бакаев провел пять матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
NapoliFC
Бакаев, Зобнин и Тимофеев с Леонтьевым наше будущее. Одно плохо нету ни форвадов ни защей настоящих.
19:15
баламошка
Ну, значит Каррера в него действительно верит. Бакаев, старайся! Да пребудет с тобой сила!©
18:15
visp1961
И это правильно!
17:20