Караваев стал игроком "Витесса"

Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из пражской "Спарты" в "Витесс", сообщает сайт голландского клуба. 22-летний игрок обороны заключил контракт сроком на 3,5 года. Отмечается, что в ближайшее время футболист приступит к тренировкам с новым клубом.

Напомним, что Караваев является воспитанником ЦСКА. Он выступал за "Спарту" с 2016 года. В текущем сезоне защитник провел всего три встречи в чемпионате Чехии, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.