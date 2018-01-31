Караваев стал игроком "Витесса"

Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из пражской "Спарты" в "Витесс", сообщает сайт голландского клуба. 22-летний игрок обороны заключил контракт сроком на 3,5 года. Отмечается, что в ближайшее время футболист приступит к тренировкам с новым клубом.
Напомним, что Караваев является воспитанником ЦСКА. Он выступал за "Спарту" с 2016 года. В текущем сезоне защитник провел всего три встречи в чемпионате Чехии, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.
Vyacheslav Karavaev, kortweg Kara, komt per direct naar #Vitesse! De 22-jarige verdediger komt over van @ACSparta_CZ: https://t.co/r769E1IAg9 #transfer #welkomkara pic.twitter.com/LFovxs6nOT– Vitesse (@MijnVitesse) 31 января 2018 г.