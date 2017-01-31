"Интер" арендовал у китайского клуба австралийского защитника

Защитник клуба "Цзянсу Сунин" Трент Сайнсбери стал игроком "Интера", сообщает пресс-служба миланской команды. За новый коллектив австралиец будет выступать до июня этого года.
Футболист, имеющий также гражданство Великобритании, перебрался в Китай в прошлом году из "Зволле". На его счету в прошлом розыгрыше чемпионата Китая он сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Ufficiale: @Tsainsbury92 è un nuovo giocatore dell'Inter 👉 https://t.co/Kt1NPX8iaf #WelcomeSainsbury #FCIM– F.C. Internazionale (@Inter) 31 января 2017 г.