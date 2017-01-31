16:37 31 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Интер" арендовал у китайского клуба австралийского защитника

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Защитник клуба "Цзянсу Сунин" Трент Сайнсбери стал игроком "Интера", сообщает пресс-служба миланской команды. За новый коллектив австралиец будет выступать до июня этого года.

Футболист, имеющий также гражданство Великобритании, перебрался в Китай в прошлом году из "Зволле". На его счету в прошлом розыгрыше чемпионата Китая он сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Материалы REN-TV

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