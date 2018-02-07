Игорь Лебеденко: "Есть предложение только от клубов ФНЛ. Но в "Енисее" меня не будет"

Бывший нападающий "Терека" и "Арарата" Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При этом форвард отметил, что не будет выступать за красноярский "Енисей".

Напомним, в начале февраля главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб контактировал с Лебеденко.

– Действительно. мы общались с "Енисеем", – сказал Лебеденко. – Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет.

– От каких клубов есть предложения?

– Только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был "Арарат", с которым игрок расторг контракт в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. (Павел ГУРЕВИЧ)