00:26 26 сентября | ФУТБОЛ — Трансферы

Ибрагимович обещал сломать ноги Райоле, если Погба перейдет не в "МЮ"

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Известный итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы игроков "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича и Поля Погба, подчеркнул, что швед угрожал сломать ему ноги, если француз перешел бы в другой клуб. В итоге трансфер полузащитника 23-летнего полузащитника из "Ювентуса" состоялся. "МЮ" заплатил за Погба 105 миллионов евро, что стало клубным рекордом. Футболист провел за новую команду пять матчей в чемпионате Англии и забил один гол.

– Ибрагимович сказал мне: "Не продавай Погба в другой клуб, иначе я сломаю тебе ноги", – приводит Goal.com слова Райолы.

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