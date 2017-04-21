Харри Реднапп: "Если Смолов штампует голы в России, то сможет делать это и в Англии"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп выразил мнение, что форвард "Краснодара" Федор Смолов сможет заиграть в чемпионате Англии. По информации "СЭ" Смолов может оказаться в "Эвертоне".
- Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно, - считает Реднапп. - Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в "Эвертоне". Никаких проблем.
– А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку – 20 - 25 голов?
– Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я не вижу причин, по которым не будет делать это у нас. (Гоша ЧЕРНОВ)
serzheo
Помнится Аршавин тоже так думал. А в знаменитой игре с покером было видно, что партнеры его игнорят и пасы дают только когда нет другого выхода. В другой игре, помнится, Шава готовится выйти на замену, подбегает Ван Перси и кричит на тренера - "Зачем вы его выпускаете" .... А Смол как раз зависимый игрок. Так что с АПЛ очень плохая затея.
16:07
shpasic
суждение на уровне комментатора из соседней кабинки))
16:06
Kirillyurrich
то реднапп высказывается что все игроки в рф аццкий ацтой, то вдруг приравнивает чемпы...что за бред
16:00