Харри Реднапп: "Если Смолов штампует голы в России, то сможет делать это и в Англии"

Главный тренер "Бирмингема" Харри Реднапп выразил мнение, что форвард "Краснодара" Федор Смолов сможет заиграть в чемпионате Англии. По информации "СЭ" Смолов может оказаться в "Эвертоне".

- Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно, - считает Реднапп. - Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в "Эвертоне". Никаких проблем.

– А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку – 20 - 25 голов?

– Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я не вижу причин, по которым не будет делать это у нас. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Реднаппа