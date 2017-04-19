Летом Смолов может оказаться в "Эвертоне"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов интересен "Эвертону". Ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.

Сам лучший игрок России-2016 неоднократно заявлял о желании попробовать силы в одном из ведущих чемпионатов Европы. При этом приоритетными вариантами для лучшего бомбардира РФПЛ-2016/17 (13 голов) являются немецкие клубы, в частности дортмундская "Боруссия".

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