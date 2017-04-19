14:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Летом Смолов может оказаться в "Эвертоне"

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Как стало известно "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов интересен "Эвертону". Ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.

Сам лучший игрок России-2016 неоднократно заявлял о желании попробовать силы в одном из ведущих чемпионатов Европы. При этом приоритетными вариантами для лучшего бомбардира РФПЛ-2016/17 (13 голов) являются немецкие клубы, в частности дортмундская "Боруссия".

Федор Смолов: "Если Глушаков это похороны, то Смолов это Новый год!" //
"Смолову нужно бежать в Германию". Что говорят о трансфере форварда в "Боруссию" //
"Боруссия" дает за Смолова справедливую цену

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Thomas_Boy

Зря заманивают проклятые саксы нашего лучшего форварда в свое логово гейропейское.

15:53

Ботаникум

А как же "Фенеровская-Бахча", Федюнька??? Так и проматросишь османов, что ли, Смола???

15:27

П_о_в_а_р

Господи, вы то куда...((( Ну ладно Леонид Викторыч на метро катался - он теперь всяко англичанин и готов возглавить клуб АПЛ, но Федя...(( Кушай медведя лучше.

15:27

shpasic

опять 1ое апреля?))

15:06

abs68

Если это правда, то скауты в Эвертоне имеют хорошие откаты от агентов Смолова

15:04

Долго наблюдал за идиотами на эт

брали за 28, а продадут за 70-80

15:04

NICKELBACK

Лукаку опять в Челси пойдет? А ему не надоело? Я буду угадать если он из Челси опять в Эвертон перейдет.

15:02

Справедливый(Ставрополь)

Смешно. В РФПЛ нет игроков которые могут потянуть уровень АПЛ. Муса лишнее тому доказательство. И Промес не сильнее и не разнообразнее Мусы, тоже не потянет- видели уже как в Еврокубках смотрелся он. Коноплянка и то что в Севилии,что в Шальке изредка выходит на поле в основе. Вторая десятка клубов бундеслиги,примеры,серии А- вот уровень Смолова,не факт что в старте будет выходить.

15:01

Долго наблюдал за идиотами на эт

Лукаку на Федю? хорошая замена, буэ))))))))

15:00

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