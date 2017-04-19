Летом Смолов может оказаться в "Эвертоне"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Краснодара" Федор Смолов интересен "Эвертону". Ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.
Сам лучший игрок России-2016 неоднократно заявлял о желании попробовать силы в одном из ведущих чемпионатов Европы. При этом приоритетными вариантами для лучшего бомбардира РФПЛ-2016/17 (13 голов) являются немецкие клубы, в частности дортмундская "Боруссия".
Федор Смолов: "Если Глушаков это похороны, то Смолов это Новый год!" //
"Смолову нужно бежать в Германию". Что говорят о трансфере форварда в "Боруссию" //
"Боруссия" дает за Смолова справедливую цену
Thomas_Boy
Зря заманивают проклятые саксы нашего лучшего форварда в свое логово гейропейское.
15:53
Ботаникум
А как же "Фенеровская-Бахча", Федюнька??? Так и проматросишь османов, что ли, Смола???
15:27
П_о_в_а_р
Господи, вы то куда...((( Ну ладно Леонид Викторыч на метро катался - он теперь всяко англичанин и готов возглавить клуб АПЛ, но Федя...(( Кушай медведя лучше.
15:27
shpasic
опять 1ое апреля?))
15:06
abs68
Если это правда, то скауты в Эвертоне имеют хорошие откаты от агентов Смолова
15:04
Долго наблюдал за идиотами на эт
брали за 28, а продадут за 70-80
15:04
NICKELBACK
Лукаку опять в Челси пойдет? А ему не надоело? Я буду угадать если он из Челси опять в Эвертон перейдет.
15:02
Справедливый(Ставрополь)
Смешно. В РФПЛ нет игроков которые могут потянуть уровень АПЛ. Муса лишнее тому доказательство. И Промес не сильнее и не разнообразнее Мусы, тоже не потянет- видели уже как в Еврокубках смотрелся он. Коноплянка и то что в Севилии,что в Шальке изредка выходит на поле в основе. Вторая десятка клубов бундеслиги,примеры,серии А- вот уровень Смолова,не факт что в старте будет выходить.
15:01
Долго наблюдал за идиотами на эт
Лукаку на Федю? хорошая замена, буэ))))))))
15:00