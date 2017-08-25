Ханс-Йоахим Ватцке: "Мы готовим трансфер Дембеле в "Барселону"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что нападающий Усман Дембеле продолжит свою карьеру в "Барселоне". Ранее сообщалось о том, что сумма сделки составит 105 миллионов евро. Кроме того, дортмундцы смогут получить 45 миллионов в виде бонусов.

- Мы готовим трансфер, но он еще не согласован, - цитирует Mirror Ватцке. - Как только мы договоримся, сообщим об этом. Если переход состоится, то "Бавария" ослабнет в спортивном смысле. Другого мнения быть не может. Возможно, нам придется проявить активность на трансферном рынке.