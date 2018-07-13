Хамес Родригес может вернуться в "Реал"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес этим летом может перейти в "Реал", сообщает Marca. Мюнхенцы намерены выкупить права на 27-летнего колумбийца за 40 миллионов евро после завершения срока двухлетней аренды, но мадридцы хотят вернуть игрока. Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги хочет видеть хавбека сборной Колумбии в составе. Сам игрок не против такого развития событий.

Напомним, Родригес выступал за "Реал" с 2014 по 2017 год. В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 14 голевых передач в 39 матчах за "Баварию".