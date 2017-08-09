Габриэл Силва перешел из "Удинезе" в "Сент-Этьен"

Защитнику "Удинезе" Габриэл Силва продолжит карьеру во Франции. Как сообщает пресс-служба "Сент-Этьена", 26-летний бразилец подписал трехлетний контракт с "зелеными". Он стал шестым новичком французской команды этим летом.
В прошлом сезоне Силва сыграл в 18 матчах во всех турнирах и получил 5 желтых карточек.
Напомним, вчера в "Сент-Этьен" на правах аренды перешел из "Зенита" полузащитник Эрнани.
[OFFICIEL] 🔥 Le défenseur brésilien #GabrielSilva est stéphanois ! #BienvenueGabrielSilva 🇧🇷⚽➡ https://t.co/olOpyo5fBr #ASSE pic.twitter.com/RkwFmHUsS7– AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 9 августа 2017 г.