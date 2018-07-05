Флоран Малуда: "Головин мог бы усилить "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Франции Флоран Малуда в интервью "Известиям" отметил, что полузащитник сборной России Александр Головин - техничный и разносторонний игрок. По его словам, россиянин после ЧМ-2018 мог бы усилить лондонский клуб.

- Многие эксперты считают, что полузащитник сборной России Александр Головин по окончании ЧМ-2018 может уехать в один из топ-клубов. Что вы думаете о его игре?

- Головин - очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент - стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее.

- Фаворитом в борьбе за 22-летнего полузащитника называется "Челси", в котором вы отыграли шесть лет. На ваш взгляд, Александр Головин нужен лондонскому клубу?

- Конечно, у "Челси" богатый выбор полузащитников и все зависит от позиции главного тренера клуба. Но мне кажется, Головин мог бы усилить "Челси". Ему по силам пробиться в состав синих и стать важным игроком клуба на долгие годы. Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьезной и выиграет ли ее английский клуб - это еще вопрос.